В Перми завершил работу главный ледовый городок на эспланаде

Напомним, ледовый комплекс «Лукоморье» на городской эспланаде открылся 30 декабря. В этом году он был оформлен в духе русских сказок и произведений Пушкина. На территории городка располагалось 15 ледовых объектов: девять горок, пять скульптур для фотографирования и одна круговая покатушка. А в названиях горок и их оформлении были использованы имена и образы героев, цитаты из известных сказок: «Царевна-Лебедь», «Избушка Бабы-Яги», «Чудо-юдо Рыба-кит», «Шамаханская царица» и другие.