В Перми завершил работу главный ледовый городок на эспланаде

Главный ледовый городок в центре Перми завершил свою работу 11 февраля. Сейчас начался демонтаж ледовых объектов и новогоднего оформления. Всего предстоит отключить от электросети, разобрать и вывезти на складское хранение около трех тысяч элементов, в том числе световые конструкции и декоративные консоли, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, ледовый комплекс «Лукоморье» на городской эспланаде открылся 30 декабря. В этом году он был оформлен в духе русских сказок и произведений Пушкина. На территории городка располагалось 15 ледовых объектов: девять горок, пять скульптур для фотографирования и одна круговая покатушка. А в названиях горок и их оформлении были использованы имена и образы героев, цитаты из известных сказок: «Царевна-Лебедь», «Избушка Бабы-Яги», «Чудо-юдо Рыба-кит», «Шамаханская царица» и другие.
Все горки и скульптуры подсвечены с помощью светодиодных лампочек разных цветов. В центре ледового городка установлена искусственная ель высотой 30 метров со световым куполом. Всего за время работы ледовый городок Перми посетили более 450 тысяч гостей.