Куда сходить на 14 февраля 2024 в Волгограде: лучшие места для свиданий, программа мероприятий

14 февраля 2024 Горьковка проведет уже традиционный День влюбленных в книгу. Каждый может подарить библиотеке ненужную книгу (не старше 5 лет и в хорошем состоянии). Гостей ждут интерактивные игры, интеллектуальные баттлы, викторины, книжные выставки, концерты и красивые фотозоны. На цокольном этаже Горьковки с 10 до 17 часов можно обменяться книгами, в виртуальном концертном зале в 13.00 и в 14.00 — послушать джаз и музыку из фильмов, в 18.00 там пройдет вечер поэзии. На третьем этаже весь день можно пройти мастер-класс по реставрации книги, сплести закладку, поиграть в анаграммы и литературное лото, пройти викторины. На 4-м этаже в 16.00 — литературно-музыкальный вечер, в 17.30 — посиделки в БГ, с 18 часов — найти пару и побывать в Царицынском салоне. Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15. 14 февраля 2024 с 10.00 до 19.00. Вход свободный.