Куда сходить на 14 февраля 2024 в Волгограде: лучшие места для свиданий, программа мероприятий

День влюбленных — праздник хоть и заграничный, но чем не повод устроить романтический вечер? Рассказываем, где его можно провести, куда сходить на 14 февраля 2024 в Волгограде. Для вас — лучшие места для свиданий и программа мероприятий.
День влюблённых в книгу в Волгограде 14 февраля 2024
14 февраля 2024 Горьковка проведет уже традиционный День влюбленных в книгу. Каждый может подарить библиотеке ненужную книгу (не старше 5 лет и в хорошем состоянии). Гостей ждут интерактивные игры, интеллектуальные баттлы, викторины, книжные выставки, концерты и красивые фотозоны. На цокольном этаже Горьковки с 10 до 17 часов можно обменяться книгами, в виртуальном концертном зале в 13.00 и в 14.00 — послушать джаз и музыку из фильмов, в 18.00 там пройдет вечер поэзии. На третьем этаже весь день можно пройти мастер-класс по реставрации книги, сплести закладку, поиграть в анаграммы и литературное лото, пройти викторины. На 4-м этаже в 16.00 — литературно-музыкальный вечер, в 17.30 — посиделки в БГ, с 18 часов — найти пару и побывать в Царицынском салоне. Библиотека имени Горького, ул. Мира, 15. 14 февраля 2024 с 10.00 до 19.00. Вход свободный.
День влюбленных в Волгоградском планетарии
Планетарий приглашает жителей Волгограда на концерт под звездным небом. Музыкальная программа «Моя Вселенная» в исполнении Евгении Просвировой — это известные романтические хиты в сопровождении полнокупольных проекций. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: 88442−24−18−80, 8−991−082−24−94. 14 февраля 2024, начало в 19.00. Билеты: 400 ₽ (6+).
14 февраля 2024 на катках Волгограда
Отметить День влюбленных 14 февраля 2024 в Волгограде предлагают на катках. В парке «Раздолье» в пойме Царицы в этот день будут царить романтическая атмосфера и живая музыка, а признание в любви, если вы захотите, покажут на большом экране. Для гостей сделают скидку 20% на все сеансы.
На катке «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда 14 февраля 2024 в 18.00 зажгут сотни свечей. Поучаствовать в акции «Сохрани тепло на льду» приглашают семьи, влюбленные пары, компании друзей и тех, кто еще не встретил свою половинку. Свечи придется принести с сбой, потом их зажгут все разом, а фотограф бесплатно сделает красивые фото. Если вы захотите сделать предложение руки и сердца или устроить сюрприз для любимого, обещают помочь с организацией.
Творческий вечер «Живопись и музыка» в музее Машкова
14 февраля волгоградцев ждет творческая встреча с художником Георгием Матевосяном и музыкантом Дмитрием Арутюновым. В пространстве юбилейной персональной выставки «Я почти рядом» объединят живопись, рассказ художника о творчестве и «живую» музыку. И, конечно, разговор пойдет о любви. Музей Машкова, пр. Ленина, 21. 14 февраля 2024, начало в 18.00. Билеты: 400/500 ₽ (6+).
Гастроли: спектакль «Снежный вальс» в Волгограде 14 февраля
Спектакль «Снежный вальс», поставленный по пьесе «Плененные в снегу», расскажет о встрече соседей во время снежной бури и, конечно, о нежданной любви. В главных ролях — Мария Порошина и Ярослав Бойко. ЦКЗ. 14 февраля 2024, начало в 19.00. Билеты: от 1500 ₽ (12+).
Гастроли в Волгограде 14 февраля: концерт NeoClassic Orchestra «Оркестроника» новое…
NeoClassic Orchestra из Екатеринбурга 14 февраля 2024 представляет в Волгограде новую программу «Оркестроника». В День влюбленных зрители услышат известные хиты Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и других авторов современной неоклассики в оригинальном исполнении. Дом офицеров, 14 февраля 2024, начало в 19.00. Билеты: от 1200 ₽ (6+).
Интерактивная постановка
Любящих капустники взрослых волгоградцев приглашают на интерактивную постановку-читку Игоря Мишина по рассказу Чехова «Жены артистов». Гостям раздадут роли, дальше — репетиция и постановка миниатюр. Дом-студия FAMILY CAMP за музеем «Россия — моя история», ул. Краснознаменская, 3а, т. 8−927−254−40−04. 16 февраля 2024, начало в 19.00. Билет с угощением: 1500 ₽ (18+).