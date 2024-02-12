Куда сходить на 14 февраля в Казани: лучшие места для свиданий, программа мероприятий

Близится 14 февраля, день, когда сердца бьются чаще, а в воздухе витает атмосфера любви и романтики. Если вы все еще думаете, куда пойти на свидание со своей второй половинкой, то этот материал для вас.
Куда сходить на 14 февраля в Казани.
ТАНЦЫ ВДВОЕМ.
Танцы — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ усилить эмоциональную связь. Бачата с ее чувственными и медленными движениями подарит вам возможность по-новому узнать друг друга. В этом стиле танца важны не только движения, но и взаимодействие, что учит слушать партнера через движение и музыку.
ЛИТЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ.
Заглянуть в литейную мастерскую на свидание — это необычно, увлекательно и, безусловно, хороший способ сохранить материальную память о романтической встрече. Вы сможете не только провести время вместе, но и создать собственные украшения под руководством опытных мастеров.
ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ.
В Филармонии им. Габдуллы пройдет концерт «ЛЮБОВЬ, КИНО И ДЖАЗ». Вы насладитесь выступлением звезды московской джазовой сцены Марины Волковой и филармонического джаз-оркестра Татарстана. В программе прозвучат композиции из кинофильмов: «Маска», «Телохранитель», «Титаник», «Грязные Танцы», «Красотка», «Джеймс Бонд», «Криминальное Чтиво» в авторских и джазовых аранжировках.
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ.
Пригласите свою вторую половину на свидание на колесо обозрения «Вокруг света». Особенно атмосферно будет прокатиться на нем вечером — именно в это время открываются захватывающие виды на город. За отдельную плату можно празднично украсить кабинку, а также заказать туда еду и напитки.
«СОЗЕРЦАЯ ЛЮБОВЬ: МУЗЫКА 1000 СВЕЧЕЙ».
В День влюбленных на сцене КЦ «Чулпан» для вас прозвучат мелодии композитора Артуша Затеряна в исполнении оркестра «Aurora». Множество свечей в зале вместо привычного освещения и музыка в стилях new age, soft rock и lounge сделают вечер особенным.