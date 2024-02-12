Челябинские врачи объяснили, зачем нужна прививка от желтой лихорадки

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, желтая лихорадка относится к инфекционным заболеваниям. Его переносчиком являются комары, а заражение, соответственно, происходит после укуса. При этом развитие болезни может происходить бессимптомно либо человек может испытывать боль в мышцах, головную, повышение температуры, потерю аппетита, тошноту.
Желтая лихорадка — достаточно опасная болезнь: при быстром течении возможен летальный исход, который может наступить на третий-четвертый день. Самым эффективным способом профилактики инфицирования является прививка.
При этом в ведомстве сообщили, что в регионе есть только одно медучреждение, которое выдает сертификаты международного образца о вакцинации против желтой лихорадки — Городская клиническая больница No 1 Челябинска.
По словам заместителя главного врача по медицинской части ГКБ No1 Татьяна Колчинской, вакцину лучше всего ставить за 10 дней до приезда в эндемичный район. А вот иммунитет после прививки может выработаться на 10−15 лет.
«Вакцинация проводится взрослым и детям в возрасте от 9 месяцев и старше. Вакцина вводится подкожно, однократно. Запрещено введение беременным женщинам и женщинам при грудном вскармливании», — рассказала врач.
При этом важно отметить, что вакцинация от желтой лихорадки является платной. Она не входит в перечень обязательных прививок.