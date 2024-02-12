В Уфе благоустроили сквер имени Мусы Гареева

«Благодаря реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” Уфа обогатилась еще одной достопримечательностью, местом отдыха и памяти для жителей. Это прекрасный пример того, как власть и общество могут сотрудничать для создания уютной и комфортной городской среды для всех жителей», — отметили в ведомстве.