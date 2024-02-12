В Уфе благоустроили сквер имени Мусы Гареева

«Благодаря реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” Уфа обогатилась еще одной достопримечательностью, местом отдыха и памяти для жителей. Это прекрасный пример того, как власть и общество могут сотрудничать для создания уютной и комфортной городской среды для всех жителей», — отметили в ведомстве.
Пешеходная зона уже стала местом притяжения жителей и гостей города. Сейчас обновленный сквер — это историческое место, где можно отдохнуть и почтить память героя Великой Отечественной войны.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.