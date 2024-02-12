Опасный гололед в Могилеве: вдвое выросло число травм

Гололед, который ночью покрыл дороги и тротуары, привел к росту обращений в травмпункты. В Могилеве вызовов — вдвое больше обычного. Ушибы, переломы, растяжения — треть повреждений — гололедные.
Как показывает статистика, после неудачных падений в надежде, что боль пройдет, к медикам сразу обращается далеко не каждый. А ведь серьезные повреждения требуют незамедлительной диагностики и лечения.
С тяжелыми травмами принимают пациентов в стационарах. Не только травматологи. Одни из самых востребованных специалистов в эти дни — хирурги.
Остановки общественного транспорта, ступеньки магазинов и подземных переходов — потенциально травмоопасные места. Уберечь себя от падений поможет также удобная обувь и передвижение маленькими шагами. Не только пешеходов, в гололедицу призывают быть внимательными и водителей.