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Опасный гололед в Могилеве: вдвое выросло число травм

Осторожно — скользко! В Могилеве число гололедных травм выросло вдвое. Опасные погодные условия в регионе сложились вчера и сохранялись сегодня до обеда.
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°

Гололед, который ночью покрыл дороги и тротуары, привел к росту обращений в травмпункты. В Могилеве вызовов — вдвое больше обычного. Ушибы, переломы, растяжения — треть повреждений — гололедные.

Как показывает статистика, после неудачных падений в надежде, что боль пройдет, к медикам сразу обращается далеко не каждый. А ведь серьезные повреждения требуют незамедлительной диагностики и лечения.

С тяжелыми травмами принимают пациентов в стационарах. Не только травматологи. Одни из самых востребованных специалистов в эти дни — хирурги.

Остановки общественного транспорта, ступеньки магазинов и подземных переходов — потенциально травмоопасные места. Уберечь себя от падений поможет также удобная обувь и передвижение маленькими шагами. Не только пешеходов, в гололедицу призывают быть внимательными и водителей.