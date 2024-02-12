Ратмир Мавлиев объявил о запуске нового сайта мэрии

Об этом в соцсетях рассказал мэр Ратмир Мавлиев.
Градоначальник подчеркнул, что новый портал более привлекателен, безопасен и быстр, чем прежний. Также он соответствует всем нормам, которые предъявляют к муниципальным интернет-порталам.
— За годы своего существования прежний сайт накопил гигабайты данных и пережил немало хакерских атак, что существенно отразилось на его безопасности и скорости работы, — отметил Ратмир Мавлиев. — Новый сайт уже запущен и работает в техническом режиме.
Все новые информационные сообщения теперь будут публиковать на новом сайте, хотя прежние материалы и некоторые сервисы еще будут доступны по старому адресу.