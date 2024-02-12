Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ратмир Мавлиев объявил о запуске нового сайта мэрии

Администрация Уфы «переезжает» на новый сайт gorodufa.
Источник: МК.RU Уфа

Об этом в соцсетях рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

Градоначальник подчеркнул, что новый портал более привлекателен, безопасен и быстр, чем прежний. Также он соответствует всем нормам, которые предъявляют к муниципальным интернет-порталам.

— За годы своего существования прежний сайт накопил гигабайты данных и пережил немало хакерских атак, что существенно отразилось на его безопасности и скорости работы, — отметил Ратмир Мавлиев. — Новый сайт уже запущен и работает в техническом режиме.

Все новые информационные сообщения теперь будут публиковать на новом сайте, хотя прежние материалы и некоторые сервисы еще будут доступны по старому адресу.

Интернет