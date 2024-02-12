Самую популярную дату свадьбы в 2024 году назвали в Минске

Кочина обратила внимание на то, что жители Минска очень любят выбирать для свадьбы красивые числа, добавив, что они их наделяют дополнительным символизмом, связанным со счастливой и долгой семейной жизнью. Она также уточнила, что на 24 февраля, субботу, уже все свободные места расписаны. Однако есть еще места на 24 августа. Специалист отметила, говоря про 14 февраля, что в 2024 году она особо не пользуется популярностью. На нее для регистрации брака записались только несколько пар.