Большей частью без осадков: какая погода будет в Казахстане 13 февраля

АЛМАТЫ, 12 фев — Sputnik. Большая часть Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, где наблюдается погода без осадков, сообщает Казгидромет. Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются метель, гололед. По стране ожидается усиление ветра, туман.
Погода в мегаполисах
Астана: ночью −21−23 °C, переменная облачность, скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Днем −5−7 °C, переменная облачность, снег, низовая метель.
Алматы: ночью −5−7 °C, переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), временами туман, скорость ветра 2−7 м/с. Днем +2+4 °C, переменная облачность, без осадков, временами туман.
Шымкент: ночью 0,-2 °C, переменная облачность, без осадков, туман, скорость ветра 5−10 м/с. Днем +8+10 °C, переменная облачность, без осадков.