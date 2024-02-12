Большей частью без осадков: какая погода будет в Казахстане 13 февраля

АЛМАТЫ, 12 фев — Sputnik. Большая часть Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, где наблюдается погода без осадков, сообщает Казгидромет. Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются метель, гололед. По стране ожидается усиление ветра, туман.