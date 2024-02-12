Специалист назвал болезни, обнаруженные у минчан чаще других при диспансеризации

Он обратил внимание на то, что чаще сего у минчан находили факторы риска возникновения болезни системы кровообращения (58,54%), а также сахарного диабета (38, 83%). Во время диспансеризации у 26,54% минчан нашли предрасположенность к развитию онкологии. Она добавил, что у 18,53: нашли возможность развития заболеваний органов дыхания.