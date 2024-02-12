Специалист назвал болезни, обнаруженные у минчан чаще других при диспансеризации

Начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Подковыров назвал агентству «Минск-Новости» болезни, которые чаще других находили у жителей Минска при диспансеризации.
Он обратил внимание на то, что чаще сего у минчан находили факторы риска возникновения болезни системы кровообращения (58,54%), а также сахарного диабета (38, 83%). Во время диспансеризации у 26,54% минчан нашли предрасположенность к развитию онкологии. Она добавил, что у 18,53: нашли возможность развития заболеваний органов дыхания.
Подковыров подчеркнул, что именно диспансеризация дала возможность впервые выявить болезни системы кровообращения у 4,37%, сахарный диабет у 1,03%, онкологические заболевания у 0,93%, а также болезни органов дыхания в 0,4%. Сказано, что всего диспансеризацию прошли в 2023 году 95,4% населения.