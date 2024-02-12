Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Работу причала на Михайловской батарее в Севастополе планируют возобновить на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время аппаратного совещания.
«Мы рассчитываем, что причал на Михайловской батарее заработает на этой неделе. Обследование территории завершено, на этой неделе приступаем к транспортировке причала», — заявил губернатор.
Развожаев напомнил, что работы на причале Северной стороны также завершены. Катера и паромы на площадь Захарова ходят в штатном режиме.
«Что касается причала на Радиогорке, то, как я уже говорил, контракт на проектирование уже заключен, на 2025-й год запланированы строительно-монтажные работы», — уточнил губернатор.
Причалы в Севастополе получили повреждения в ноябре прошлого года во время сильного шторма. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял, что принято решение их отремонтировать досрочно. На эти цели планируется направить более 20 млн рублей.