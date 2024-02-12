«Тёплые массы воздуха»: синоптики рассказали о калининградской погоде в середине февраля

По словам начальника отдела областного Гидрометцентра Игоря Гуйвана, на территорию региона продолжают поступать тёплые массы воздуха, которые и определяют его температуру. «Погода на очередной неделе февраля будет обуславливаться преимущественно циклонической деятельностью, тёплым воздухом с юго-запада», — сказал эксперт.