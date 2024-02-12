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«Тёплые массы воздуха»: синоптики рассказали о калининградской погоде в середине февраля

Погода будет обуславливаться преимущественно циклонической деятельностью.
Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: Калининград.Ru

В середине февраля в Калининградской области ожидается тёплая и дождливая погода. Об этом пишет ТАСС.

По словам начальника отдела областного Гидрометцентра Игоря Гуйвана, на территорию региона продолжают поступать тёплые массы воздуха, которые и определяют его температуру. «Погода на очередной неделе февраля будет обуславливаться преимущественно циклонической деятельностью, тёплым воздухом с юго-запада», — сказал эксперт.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха максимальная будет по области +3… +7°С, минимальная ночью — 0… +4°С. В регионе так же ожидаются дожди.