Проедают миллиарды: названо место Кубани среди регионов по выручке общепита

По данным статистиков, в Краснодарском крае выручка рестораторов в 2023 году выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. В ушедшем году самая высокая динамика оборота в заведениях общепита Кубани была зафиксирована в апреле, мае и июне. В июне, к примеру, прирост трат гостей составил 114,2%. В январе 2023 года кубанцы оставили в ресторанах и кафе региона на 1,9% меньше, чем годом ранее, в декабре — на 6,1% меньше.