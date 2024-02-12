Проедают миллиарды: названо место Кубани среди регионов по выручке общепита

Краснодарский край по выручке общепита занимает четвертое место среди субъектов РФ. Оборот заведений общественного питания за 2023 год в регионе достиг 117,8 млрд рублей. Больше денег в ресторанах, кафе и закусочных россияне «спустили» только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
По данным статистиков, в Краснодарском крае выручка рестораторов в 2023 году выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. В ушедшем году самая высокая динамика оборота в заведениях общепита Кубани была зафиксирована в апреле, мае и июне. В июне, к примеру, прирост трат гостей составил 114,2%. В январе 2023 года кубанцы оставили в ресторанах и кафе региона на 1,9% меньше, чем годом ранее, в декабре — на 6,1% меньше.
В Москве посетители ресторанов «проели» в прошлом году 550 млрд рублей, в Московской области — 185,9 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 198,6 млрд рублей.
Самая скромная выручка у рестораторов Ингушетии — 1,03 млрд рублей.
Всего в России оборот общепита за год составил 2826,4 млрд рублей.