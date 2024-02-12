«Жертвы уличных фотографов и богачей»: Как живет единственный в России тигриный хоспис

— Мы уже не ищем логику — просто делаем то, что должны. Просят за кота деньги — мы стараемся собрать эту сумму и спасти животное. Все от того, что мертвый тигр стоит дороже живого. Шкура, чучела, китайская медицина — все это бизнес. Еще несколько лет назад тигров открыто продавали в Интернете. Сейчас так уже не делают, но бизнес все равно процветает. По закону держать такую кошку запрещено, но в России насчитывается несколько тысяч домашних тигров. И все они в серой зоне. Для сравнения, амурских в природе всего 700, а дальневосточных леопардов — 60. В каждом регионе России есть люди, которые держат хищников. Даже ваш сосед по дачному поселку может держать леопарда, а вы и знать не будете.