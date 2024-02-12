Прогноз на будущее: на каких специалистов будет спрос в Беларуси

По ее словам, также будут пользоваться популярностью специальности на стыке нескольких сфер. Речь идет о профессиях, которые касаются и медицины, и робототехники одновременно, а также агрономии и IT-технологий.
По прогнозам большой спрос будет на специалистов:
- по информационной безопасности;
- по зеленой экономике и биотехнологиям;
- по микроэлектронике;
- по автомобилестроению;
- по сельскохозяйственному машиностроению.
Тем временем каждый год в вузах страны появляются новые специальности. Их создают исходя из запросов предприятий. Например, в 2023 году в БГУИР открыли специальность «киберфизические системы», а в БНТУ — «технологии микросенсорных систем».