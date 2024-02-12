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Прогноз на будущее: на каких специалистов будет спрос в Беларуси

В Беларуси будут востребованы специалисты по кибербезопасности, биотехнологиям и импортозамещающим отраслям. Такое мнение в «Народной газете» высказала руководитель Центра человеческого развития и демографии Института экономики Национальной академии наук Анастасия Боброва.

По ее словам, также будут пользоваться популярностью специальности на стыке нескольких сфер. Речь идет о профессиях, которые касаются и медицины, и робототехники одновременно, а также агрономии и IT-технологий.

По прогнозам большой спрос будет на специалистов:

  • по информационной безопасности;
  • по зеленой экономике и биотехнологиям;
  • по микроэлектронике;
  • по автомобилестроению;
  • по сельскохозяйственному машиностроению.

Тем временем каждый год в вузах страны появляются новые специальности. Их создают исходя из запросов предприятий. Например, в 2023 году в БГУИР открыли специальность «киберфизические системы», а в БНТУ — «технологии микросенсорных систем».