В Калининграде засыпали 12-метровый котлован у зоопарка (фото)

«Я нахожусь в состоянии фрустрации и растерянности. Два года назад мы сделали эскизный проект реконструкции этой территории. Здесь должна находиться новая входная зона, и мы планировали организовать на этом месте гостевую парковку», — рассказывала «Новому Калининграду» директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.