Скончалась экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова

«На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. Коллектив Агентства выражает глубокие соболезнования родным и близким Анар Нуралыкызы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы в Facebook*.