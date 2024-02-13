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Рассказываем, в каких районах Иркутска отключат отопление 13 февраля

Отключение отопления в Иркутске 13 февраля 2024 года произойдет в трех округах.
Источник: Комсомольская правда

Жители некоторых домов Иркутска останутся без отопления 13 февраля. У кого-то отключение продлится несколько часов, а кому-то придется потерпеть целый день. В компании по теплоснабжению рассказали, что отключение отопления в Иркутске 13 февраля 2024 года коснется трех округов.

Отключение отопления в Иркутске 13 февраля 2024

— Теплоснабжение будет частично ограничено Ленинском, Свердловском и Правобережном округах. Проведём ремонт тепловой сети по улицам Павла Красильникова, 172, Бочкина, 13, Рабочего Штаба, 99, Рабочая, 3, — говорят в компании.

Подробнее с адресами отключения отопления в Иркутске 13 февраля 2024 года можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.

Источник: Оператор тепловой сети Иркутска

Сотрудники компании приносят извинения за доставленные неудобства.

ЖКХ