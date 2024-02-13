Рассказываем, в каких районах Иркутска отключат отопление 13 февраля

Жители некоторых домов Иркутска останутся без отопления 13 февраля. У кого-то отключение продлится несколько часов, а кому-то придется потерпеть целый день. В компании по теплоснабжению рассказали, что отключение отопления в Иркутске 13 февраля 2024 года коснется трех округов.