В Госдуме готовят новое направление для маткапитала

К тому же, в маленьких городах и селах обычно нет выгодных ипотечных программ, на которые можно было бы потратить деньги с маткапитала сразу после рождения ребенка. А стоимость жилья там, наоборот, недорогая — позволяет купить дом на выплату, подчеркнула парламентарий.