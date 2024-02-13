Шахматный клуб Сергея Карякина открыли в Иркутске

В Иркутске открыли Шахматный клуб Сергея Карякина. Он будет находиться на улице Ленина, 54. Во время торжественной церемонии открытия Сергей Карякин организовал с иркутскими шахматистами сеанс одновременной игры, а также автограф-сессию для поклонников. Об этом сообщают в администрации города.
-Теперь у нас появилось еще одно место, где профессионалы и любители шахматного спорта смогут оттачивать свое мастерство, делиться опытом. Мы гордимся тем, что шахматный клуб будет носить имя выдающегося шахматиста, — говорит мэр города Руслан Болотов.
В учреждении выделили две ставки инструкторов-методистов. Они будут проводить мастер-классы, показательные матчи, тренировочные партии, лекции и соревнования. Сегодня такие пространства появились во всех регионах Сибирского Федерального округа.