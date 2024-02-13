В Новосибирске жильцы дома на Трикотажной пожаловались на огромных слизней

В Новосибирске жильцы дома на по адресе Трикотажная, 60/2 пожаловались, что из-за регулярного потопа в подвале у них в квартирах завелись гигантские слизни. Ролик с насекомыми опубликован в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
По словам местных жителей, их подвал топит на протяжении нескольких лет. Эта зима не стала исключением. Из-за этого температура в их квартирах доходит до +30°C и выше. Это стало благоприятной средой для появления слизней.
Жильцы отмечают, что их дом является самой низкой точкой в теплотрассе, поэтому при любом прорыве вся вода стекается к ним подвал. У них квартир очень сыро, завелись плесень и грибок. Управляющая компания и энергетики винят в произошедшем друг друга.
Напомним, новосибирцы получат компенсации за прорывы на теплосетях.