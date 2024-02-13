Житель Новосибирска женился на девушке из Мьянмы во Всемирный день брака

В воскресенье, 11 февраля, во Дворце бракосочетания Новосибирска сибиряк Алексей Цыганенко женился на Су Тхири Минт Хгай из Мьянмы. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС по региону.
Молодые люди познакомились в интернете и сразу нашли общий язык. Мужчина пригласил девушку в гости в Новосибирске, где сделал ей предложение.
В день бракосочетания на женихе был классический серый костюм, а на невесте — пышное белое свадебное платье.
«По традиции молодожены приняли участие в акции с хештегом #СчастливаяCемья, написав фразу “Счастливая семья” на бирманском языке», — добавили в ЗАГСе.
Напомним, фотограф из Новосибирска рассказал о самой необычной свадьбе за 10 лет.