Хохлатые орлы, харзы и другие: зимние учеты прошли в Уссурийском заповеднике в Приморье

Пару редких хохлатых орлов обнаружили ученые Уссурийского заповедника во время проведения зимних учетов диких животных, обитающих на этой территории. А кроме нахождения краснокнижных птиц, посчитали следы других обитателей заповедника — амурских тигров, харзы, кабанов, выдр, пятнистых оленей и прочих, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда», управляющий заповедником.
Длина постоянных учетных маршрутов в заповеднике превышает 100 километров. Каждый год в конце зимы специалисты проходят по ним, пересчитывая все пересекающие маршрут следы. Затем количество встреченных следов по специальным формулам можно пересчитать в плотность населения и численность каждого вида.
«Учёные работали в условиях мороза и глубокого снега, однако обилие и видовое разнообразие “авторов” следов на снегу говорит о том, что жизнь в зимнем лесу кипит», — рассказали в объединенной дирекции заповедников.
«Всего для учета было выделено десять различных маршрутов общей протяженностью более 106 километров. Они позволили равномерно охватить территорию заповедника и собрать наиболее показательные данные, которые сейчас обрабатываются. Мы проводим зимние маршруты учеты на всех наших территориях, где такие исследования актуальны — в национальном парке “Земля леопарда”, заповеднике “Кедровая падь” и в Уссурийском заповеднике», — объяснила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
На одном из маршрутов учетчики заметили пару хохлатых орлов. Эти крупные хищные птиц в основном обитают в Индии, Южном Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. На территории России они встречаются только в Приморье, в южной и центральной части тянущегося через весь край хребта Сихотэ-Алинь. Увидеть этих осторожных и избегающих внимания человека птиц — большая удача.
Хохлатый орел имеет оригинальный внешний облик — в задней части головы торчащие перья образуют своеобразный гребень-хохолок, из-за которого птица и получила свое название. Орлы образуют постоянные пары, гнезда свои строят на крупных хвойных деревьях. Питаются, в основном, мелкими млекопитающими — белками, маньчжурскими зайцами, бурундуками, кабаргой и птицами — воронами, сойками, рябчиками, фазанами.
Точные данные о его численности отсутствуют, но она явно невелика и продолжает сокращаться из-за вырубок хвойных деревьев, браконьерства и попадания птиц в капканы, выставленные для ловли пушных зверей.
Хохлатые орлы занесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза по охране природы.