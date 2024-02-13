Хохлатые орлы, харзы и другие: зимние учеты прошли в Уссурийском заповеднике в Приморье

«Всего для учета было выделено десять различных маршрутов общей протяженностью более 106 километров. Они позволили равномерно охватить территорию заповедника и собрать наиболее показательные данные, которые сейчас обрабатываются. Мы проводим зимние маршруты учеты на всех наших территориях, где такие исследования актуальны — в национальном парке “Земля леопарда”, заповеднике “Кедровая падь” и в Уссурийском заповеднике», — объяснила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».