В Омске шесть детских садов принимают детей на ночь

В первых пяти формируют группы детей по 12−15 человек с отставанием по какому-либо параметру здоровья, например, зрению, или слуху. Такие дети проходят общие программы развития, но с акцентом на коррекцию по параметрам здоровья. В каждой группе для малышей создаются максимально комфортные условия, исходя из их индивидуальных особенностей и возможностей. Дети, которые ходят в детский сад компенсирующего вида не имеют отклонений в интеллектуальном развитии, но по различным причинам испытывают затруднения в освоении общеобразовательных программ.