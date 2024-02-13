В Омске шесть детских садов принимают детей на ночь

Накануне в Омске провели опрос среди родителей о подаче заявок в детские сады с круглосуточным пребыванием детей. Об этом сообщает «Вечерний Омск». В черте города сейчас работает шесть таких детских садов — это дошкольные учреждения №№ 52, 268, 276, 278, 304 так называемого компенсирующего вида, а также детсад присмотра и оздоровления № 385.
В первых пяти формируют группы детей по 12−15 человек с отставанием по какому-либо параметру здоровья, например, зрению, или слуху. Такие дети проходят общие программы развития, но с акцентом на коррекцию по параметрам здоровья. В каждой группе для малышей создаются максимально комфортные условия, исходя из их индивидуальных особенностей и возможностей. Дети, которые ходят в детский сад компенсирующего вида не имеют отклонений в интеллектуальном развитии, но по различным причинам испытывают затруднения в освоении общеобразовательных программ.
Сад присмотра и оздоровления функционирует с акцентом на санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия и процедуры.
В подобные учреждения можно попасть при соответствующем врачебном заключении.