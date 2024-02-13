Еще 9 автомобилей арестовали за долги в Красноярске

Напомним, такие рейды проводятся на дорогах Красноярска и края регулярно: поток транспорта проверяют с помощью специального аппаратно-программного комплекса, который позволяет выявлять машины, принадлежащие должникам в рамках исполнительных производств. А с недавнего времени в качестве дополнительной меры принуждения судебные приставы используют еще и блокираторы колес.