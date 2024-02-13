Еще 9 автомобилей арестовали за долги в Красноярске

В частности, арестованы и изъяты автомобили на общую сумму долга их владельцев 4 миллиона рублей.
Так, задолжавший почти 200 тысяч рублей алиментов своему ребенку мужчина лишился машины Opel Vectra. Если он не оплатит долг в полном объеме, авто направят на реализацию. Аналогичные последствия ждут и восьмерых других пойманных неплательщиков.
А остановленный владелец автомобиля ГАЗ, как только осознал перспективу остаться без транспортного средства, оперативно погасил задолженность по штрафам ГИБДД на сумму около 6 тысяч рублей.
Напомним, такие рейды проводятся на дорогах Красноярска и края регулярно: поток транспорта проверяют с помощью специального аппаратно-программного комплекса, который позволяет выявлять машины, принадлежащие должникам в рамках исполнительных производств. А с недавнего времени в качестве дополнительной меры принуждения судебные приставы используют еще и блокираторы колес.
Красноярцам напоминают, что проверить себя на наличие задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУ ФССП по краю, сервиса госуслуг, а также голосового бота ФССП России по бесплатному номеру телефона 8 (800) 3030000.