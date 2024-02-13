Топ редких имён для новорождённых в 2023 году составили в Иркутской области

Самыми популярными именами для девочек в 2023 году стали София, Ева, Варвара, Виктория, Анна, Милана, Алиса, Дарья, Мария и Василиса. В топ распространённых имён для мальчиков вошли Артём, Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Дмитрий, Роман, Иван, Максим и Марк.
Самыми необычными именами для девочек стали Самара, Аполлинария, Стефанида, Ассоль, Осень, Аюна-Виктория, Маруся, Ефросинья, Лукерья, Забава, Клавдия, Златослава, Идея, Инесса, Златомира и Инга. У мальчиков наиболее редкими именами стали Марс, Бронислав, Ярополк, Весемир, Рома, Владлен, Сафрон, Герасим, Ратимир, Иларион, Прокопия, Космос, Пётр, Ларион, Пантелей, Никонор, Панкрат, Никон и Остап.