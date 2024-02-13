В Хабаровске состоится новый турнир по панна-футболу

На этот раз турнир проведет Дальневосточная Медиалига. Панна-футбол — это игра в «клетке» один на один. Цель — забить как можно больше мячей в мизерные ворота. Если удастся это сделать между ног соперника, то это и есть панна, тогда победа засчитывается досрочно.
Состязания состоятся 13 февраля на поле академии «Искра» в 20:00. Как обещают организаторы, специальным гостем мероприятия станет звезда московского медийного футбола Даниил «Крап» Крапивников. Команды поборются за главный приз турнира — 100 тысяч рублей. Как обещают в академии, это не последний турнир по панне. Будут еще.
«В этом году мы порадуем хабаровчан множеством ярких панна-событий. Турнир среди медиафутболистов — это лишь первая ласточка. В нашем календаре мероприятий уже все расписано. Например, в январе мы провели панна-турнир в рамках Дальневосточного зимнего футбольного лагеря, который проходил на нашей базе. А в середине года планируем устроить в Хабаровске масштабное панна-событие с размахом на всю Россию», — отметил Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра».