В Хабаровске состоится новый турнир по панна-футболу

На этот раз турнир проведет Дальневосточная Медиалига. Панна-футбол — это игра в «клетке» один на один. Цель — забить как можно больше мячей в мизерные ворота. Если удастся это сделать между ног соперника, то это и есть панна, тогда победа засчитывается досрочно.