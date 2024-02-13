«Люблю в своем теле каждый кусочек»: горячее интервью с хабаровской моделью (18+)

— На данный момент я сепарировалась от мужа и работаю так, как комфортно мне. Больше не привлекаю его к рабочему процессу, хотя против он ничего не имеет и говорит, что мне не следует уходить из этой сферы. Тем не менее я сама понимаю, что выросла из этого всего. Честно, за последние несколько лет, я перестала фанатично истязать свое тело диетами и работой в зале, просто приняла себя такой какая я есть и очень счастлива. Люблю в своем теле каждый кусочек, и оно платит мне взаимностью. Из нового я пробовала ходить на эротические танцы, но не совсем мое. Хочу попробовать какие-либо единоборства. Но не для какой-то определенной цели, а чтобы просто порадовать своего внутреннего достигатора, и проверить на что еще способно мое тело.