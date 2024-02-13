«Люблю в своем теле каждый кусочек»: горячее интервью с хабаровской моделью (18+)

Когда на Орнелле нет одежды — она чувствует себя комфортно, да и муж не налюбуется на нее. Говорит: «Нравится, когда ты когда ты голая по квартире ходишь и всегда меня заводишь». Заводит Орнелла не только своего мужа, но и других мужчин, выставляя свои откровенные фото в сети Интернет. Хотя при встрече кажется настолько простой и стеснительной девушкой, что не каждый поверит, что она уже более 10 лет известная в Хабаровске и за его пределами — модель жанра «будуар».
Голая с теннисной ракеткой
Об Орнелле мы писали и раньше, тогда она уже была профессиональной моделью и вовсю участвовала в съемках. А начиналось у нее все с банальных селфи в нижнем белье дома. Она снимала себя перед зеркалом на камеру смартфона и мечтала ходить по подиуму. В 25 лет девушка начала участвовать в конкурсах красоты, получила образование визажиста и готовила других девушек к фотосессиям и всевозможным праздникам.
Тогда она считала, что в ее возрасте карьеру модели уже заканчивают, а не начинают. И дальше работала. А потом приходила домой и снова мечтала, перелистывая яркие глянцевые журналы.
Орнелла — типичная русская девушка с русыми вьющимися волосами и тонкими чертами лица. Однако имя у нее совсем не русское, а итальянское. Дело в том, что так ее назвала мама, которая обожала смотреть фильмы с самой обаятельной и сексуальной актрисой-итальянкой Орнеллой Мути. Без всякого умысла женщина назвала дочку в честь своего кумира, чем сделала ей самый важный подарок в жизни.
— Я очень люблю свое имя и благодарна маме. А еще я говорю ей спасибо за ее любовь и внимание ко мне. Я хоть и росла скромным ребенком, но запросы у меня были большие. В детстве мечтала стать балериной или гимнасткой, иногда приходила мысль стать археологом и участвовать в раскопках динозавров.
В общем, богатая фантазия и куча идей не давали девушке скучать. Сейчас у Орнеллы другие приоритеты и планы на жизнь. Съемки обнаженной стали до того привычными, что ее муж Алексей просто не обращает внимание, а поначалу очень сильно нервничал и ревновал.
— Он просто увидел, как я горю своим делом и смирился. А потом стал даже помогать мне на съемках. Пока фотографы устанавливали свет и раскладывали реквизиты в студии на очередном воркшопе, муж мне подавал одежду или вовсе снимал с меня. Он был моим ассистентом. Всегда говорил, что я красивая, лучшая и необычная, и даже хотел написать со мной картину, — признается модель.
Орнеллу снимали почти все хабаровские фотографы, которые работают в жанре «Будуар» и «Ню». Приезжали на съемки мастера с Питера и Москвы. Потом девушка сама ездила в столицу и там проходили фотосессии с известными фотографами и популярность хабаровской красавицы моментально возросла.
— Я очень люблю свои фото, где я голая с теннисной ракеткой, часто вспоминаю летнюю съемку на велосипеде, где на мне короткая юбка и майка. Очень много интересных образов было и каждый по-своему создавал настроение, особенно моему мужу, — смеется девушка.
А еще Орнелла очень любит свою фигуру. От природы у модели красивые бедра, узкая талия и круглая попа. Она держит себя в форме и выглядит моложе своих лет.
— Фотографируюсь часто и не только ню. Мои черты лица любят фотографы, поэтому у меня много портретных фото. Фотография для меня — самый лучший способ избавления от депрессии, даже не знаю, что еще может сравниться со съемками в этом плане, — рассказывает модель.
Сейчас Орнелла перебралась на постоянное место жительство в Москву.
Больше фэшн и меньше ню
— Орнелла, мы с тобой не виделись уже, наверное, пять лет, что изменилось в твоей жизни? — пишу Орнелле сообщение в телефоне.
— Изменилось очень многое, я начала изучать психологию, мое мышление перевернулось и абсолютно все сферы моей жизни выходят на новый уровень. Личная жизнь остается личной, тем не менее сейчас мои отношения проходят не легкую, но эволюционную точку развития. Впрочем, работа моделью тоже. Я начала смотреть на свое творчество иначе. Хочу больше фэшн, но меньше открытого тела, это стало как-то очень скучно.
— Ты стала отказывать фотографам в ню-съемках?
— Нет, конечно. Постоянно поступают предложения и, пожалуй, самое не обычное было из Питера, от студии, которая создает персонажей для компьютерных игр и фильмов. Нужно было позировать обнаженной в динамике, будто снимается сцена в фильме, в это время тебя «нащелкивают» и делают раскадровку твоих движений и положения тела, чтобы персонаж был максимально реалистичным в артикуляции и мимике. Это был незабываемый опыт. Но вообще, много есть и сомнительных предложений. Есть фотографы, которые хотят очень откровенные кадры или когда в ходе общения понимаешь, что заказчик общается не адекватно (задает личные и интимные вопросы). Конечно, я предпочитаю с ними не работать сколько бы они не предлагали денег. Собственно съемки всегда были моим основным доходом.
— Муж также помогает в съемках?
— На данный момент я сепарировалась от мужа и работаю так, как комфортно мне. Больше не привлекаю его к рабочему процессу, хотя против он ничего не имеет и говорит, что мне не следует уходить из этой сферы. Тем не менее я сама понимаю, что выросла из этого всего. Честно, за последние несколько лет, я перестала фанатично истязать свое тело диетами и работой в зале, просто приняла себя такой какая я есть и очень счастлива. Люблю в своем теле каждый кусочек, и оно платит мне взаимностью. Из нового я пробовала ходить на эротические танцы, но не совсем мое. Хочу попробовать какие-либо единоборства. Но не для какой-то определенной цели, а чтобы просто порадовать своего внутреннего достигатора, и проверить на что еще способно мое тело.
— Недавно ты переехала из Хабаровска в Москву. Какие планы в столице?
— В Москву приехала учиться и получать высшее образование, ну и параллельно работать конечно. В будущем хотелось бы остаться здесь или уехать заграницу и попробовать пожить там.
— Чтобы ты посоветовала девушкам, которые хотят сниматься в этом жанре?
— Советовать не буду, но пожелаю любить себя каждый день. В каждой из вас есть что-то особенное, своя изюминка. Не тратьте свои годы на то, к чему не лежит душа. И никогда ни перед кем не оправдывайтесь. Каждый живет так, как хочет и расплачивается за это сам.