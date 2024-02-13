В День всех влюбленных в Новосибирск придет оттепель до минус 3 градусов

В День святого Валентина в Новосибирск придет почти весеннее тепло: днем 14 февраля столбик термометра покажет минус 3 градуса. Об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.
— Днем воздух в городе прогреется до минус 3 — минус 5 градусов, ночью похолодает до минус 12 — минус 14 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.
Правда, отправиться на романтичную прогулку в праздник не получится: синоптики обещают мокрый снег, метели и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.