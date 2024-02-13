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Башкирию ожидают температурные качели от −2 до −34 градусов

13 февраля по республике пройдет снег.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 748 мм рт. ст. +10°

По данным Башгдиромета, в ближайшие три дня в Башкирии установится нестабильная погода с небольшими осадками в некоторых районах и скачками температуры. Северный ветер умеренной силы также может доставить неудобства в моменты, когда будет усиливаться подрывами до сильного.

Так, 13 февраля ожидается снег, метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Воздух прогреется от утренних −13,-18 градусов до дневных −2,-7 градусов.

Ночью 14 февраля осадки продолжатся. Температура воздуха ночью −20,-25°, по югу до −10,-15°, днем −11,-16°, по югу до −6°.

15 февраля похолодает — ночью −20,-25°, местами −29,-34°, днем −19,-24°.