Башкирию ожидают температурные качели от −2 до −34 градусов

По данным Башгдиромета, в ближайшие три дня в Башкирии установится нестабильная погода с небольшими осадками в некоторых районах и скачками температуры. Северный ветер умеренной силы также может доставить неудобства в моменты, когда будет усиливаться подрывами до сильного.