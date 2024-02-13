В Москве ожидаются небольшой снег и до 4 градусов мороза

Днем в столице прогнозируют от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 17, в центре — до минус 14 градусов, ожидается гололедица.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов, местами пройдет снег. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 19 градусов, местами прогнозируется небольшой снег.
Ветер восточный, северо-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 08:00 мск среды из-за гололедицы, местами сильной.
Экстренное предупреждение о ледяном дожде действовало в Москве до 06:00 мск. В Подмосковье ледяной дождь может продлиться до 09:00 мск.