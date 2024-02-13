Подруги юной матери боятся за ее 2-летнего сына

«Все мне говорят: тебе что, больше всех надо, что ты лезешь? А мне страшно за ребенка. У нас в Заветах Ильича на пожаре погиб 4-летний мальчик. Он умер, потому что пьяная мать оставила его одного и пошла гулять. Я много раз говорила со своей тогда еще подругой. Она воспитывалась в детском доме, состояла на учете, привлекалась за кражи. И я говорила ей: у тебя было такое детство, неужели ты хочешь такое же для своего сына? Но она никогда меня не слушала. Она живет на пособия, и у меня сложилось впечатление, что ей куда важнее деньги, чем мальчик», — говорит Елена.