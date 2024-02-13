Подруги юной матери боятся за ее 2-летнего сына

19-летняя жительница Ванинского района воспитывает 2-летнего сына одна. Но ее воспитательные методы побудили подруг девушки обратиться во все местные телеграм-каналы и СМИ и написать открытые обращения на портал «Голос27».
Синяки и царапины
До января этого года девушка жила в поселке Заветы Ильича — снимала там квартиру.
"Мы познакомились с ней прошлым летом, стали дружить. Я ей сочувствовала тогда — одна, молодая, снимает квартиру. Отца у ребенка нет, кто именно отец, она и сама точно не знает. У меня 2-комнатная квартира, и я предложила дружески — переезжай ко мне, сэкономишь. Но она отказалась, и вскоре я поняла, почему — у меня бы не получилось вести привычный образ жизни.
Я сразу же стала обращать внимание на синяки малыша, но подруга объясняла их тем, что он активный, подвижный — бегает, упал. Тогда я ничего не заподозрила. Но потом как-то пришла в гости и увидела, что у мальчика все лицо расцарапано. «Упал в малину» — сказала мне его мама. Но потом выяснилось, что это она сама избила его веником по лицу, потому что он не хотел спать в восемь вечера, а мама собиралась в кафе с новым знакомым, взрослым мужчиной. Я была просто в шоке", — рассказала подруга юной матери Елена.
Квартира заросла мусором и грязью, мальчик бывал грязным, неухоженным. Затем, по словам девушки, выяснилось, что подруга оставляет совсем маленького ребенка одного.
«Это происходило регулярно. Если я спрашивала, с кем малыш — она врала мне, что с подругой или соседкой. Соседка ребенка вообще никогда не забирала, зато вызывала полицию по ночам — пьяная подруга шумела, у нее бывали гости, а голодный ребенок кричал и плакал», — рассказывает Елена.
В ту ночь дверь в квартиру юной матери была распахнута. В кухне находился пьяный мужчина, грязный брошенный ребенок — в комнате. Сотрудники полиции и опеки забрали его. Пьяную мать встретили на лестнице, когда выходили.
«И она, и ее друг устроили скандал. Она укусила сотрудницу полиции. А ранее укусила малыша за живот», — рассказала Елена.
Забрали, но вернули
Малыша положили в больницу. Его мать сняла другую квартиру — в поселке Октябрьский. Она обращалась в прокуратуру и органы опеки, уговаривала отдать ей ребенка, уверяла, что будет за ним ухаживать. Затем она легла в больницу к сыну, и при выписке мальчика оставили с ней. Забрала малыша она в пятницу, 9 февраля.
«Она ведет телеграм-канал с подругами. На днях записала видео, что оставляет с кем-то малыша, а сама едет в Заветы Ильича. На всех видео ругается при ребенке отборным матом. На днях рассказала всем о его воспитании: курила в кухне, оставив 2-летнего малыша в ванне: “пусть привыкает к самостоятельности”, — говорит Елена.
Четыре девушки написали обращения на портал «Голос27».
«В поселке живет мать — одиночка, у которой непостоянное место жительство. Живет с малолетним ребенком (2 года), оставляет ребенка одного дома более чем на 5 часов, в это время проводит время в компании взрослых мужчин, выпивает и продает себя. Ведет аморальный и разгульный образ жизни. Бьет ребенка, оскорбляет. В этом месяце у нее забрали сына, так как на приезд полиции и ПДН ее не было дома, а ребенок был один. Но сегодня 09.02.2024 ребёнка вернули в семью! Помогите и вмешайтесь в эту историю, нас много неравнодушных, иначе она загубит жизнь этому прекрасному мальчику», — написали Елена Панфилова, Наталья Писарева, Дарья Степанова и Наталья Назимова (имя и фамилия матери из текста обращения удалены).
Бывшие подруги не верят, что молодая мать действительно станет нормально заботиться о малыше.
«Все мне говорят: тебе что, больше всех надо, что ты лезешь? А мне страшно за ребенка. У нас в Заветах Ильича на пожаре погиб 4-летний мальчик. Он умер, потому что пьяная мать оставила его одного и пошла гулять. Я много раз говорила со своей тогда еще подругой. Она воспитывалась в детском доме, состояла на учете, привлекалась за кражи. И я говорила ей: у тебя было такое детство, неужели ты хочешь такое же для своего сына? Но она никогда меня не слушала. Она живет на пособия, и у меня сложилось впечатление, что ей куда важнее деньги, чем мальчик», — говорит Елена.
Постоянный контроль
Ситуация с малышом находится в правоохранительных органах на контроле.
«Семья находится на контроле, регулярно посещается по месту жительства. В данный момент ситуация не требует принятия экстренных мер. Но вопрос о воспитании ребенка в семье будет решаться комиссией», — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Прокуратура Ванинского района проводит проверку.
«Сотрудники ПДН посещали жительницу района вчера, 12 февраля. На момент визита в квартире было чисто, сделан запас еды, ребенок был чистым, он спал. Ситуация находится под постоянным контролем. Визиты сотрудников ПДН будут проходить через день, и в случае, если родительские обязанности не будут исполняться надлежащим образом, меры будут приняты», — сообщила помощник прокурора Ванинского района Екатерина Мухина.