Омичка получила 600 000 рублей за падение в автобусе

Она обратилась в суд с иском о возмещении вреда, который был получен в автобусе. Когда женщина в него вошла — транспортное средство резко начало движение, что привело к падению. В результате у омички был диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости, что считается причинением тяжкого вреда здоровью.
Суд частично удовлетворил исковые требования заявительницы и обязал пассажирское предприятие выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда — 400 тысяч рублей. Более того был назначен штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя транспортных услуг — 200 тысяч рублей. Судебные приставы ознакомили руководство транспортной компании со сроками исполнения судебного решения и сумма была перечислена пострадавшей в полном объёме.