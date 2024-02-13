Омичка получила 600 000 рублей за падение в автобусе

Она обратилась в суд с иском о возмещении вреда, который был получен в автобусе. Когда женщина в него вошла — транспортное средство резко начало движение, что привело к падению. В результате у омички был диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости, что считается причинением тяжкого вреда здоровью.