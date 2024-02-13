Дорожные службы Иркутска продолжают устранять последствия снегопада

С помощью плужных очистителей подметали проезжую часть на Советской, Рабочей, Российской, Депутатской, Трактовой, Главной Кировской, Сергеева, Медведева, Челнокова, Набережной Иркута, Маяковского, 2-й Железнодорожной, Джамбула, Генерала Доватора, в Университетском и Юбилейном, а также на Иннокентьевском и Иркутном мостах.