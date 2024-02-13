Дорожные службы Иркутска продолжают устранять последствия снегопада

После сильного снегопада расчищали дороги, тротуары, проводили противогололедную обработку.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с утра работы продолжаются: вручную убирают остановки общественного транспорта, заездные и парковочные карманы, дорожные лотки, лестницы.
«За сутки вывезли 1 200 тонн снега. Ночью комплексы задействовали на улицах Партизанская, Марата, Декабрьских Событий, Ленина, в Солнечном, у сквера имени Кирова и возле аэропорта. Механизированным способом чистили тротуары на Иркутской 30-й Дивизии, 3-го Июля, Култукской, Советской, 8 Марта, Нижней Набережной, Дзержинского, Маршала Конева, Рябикова, Лермонтова», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
С помощью плужных очистителей подметали проезжую часть на Советской, Рабочей, Российской, Депутатской, Трактовой, Главной Кировской, Сергеева, Медведева, Челнокова, Набережной Иркута, Маяковского, 2-й Железнодорожной, Джамбула, Генерала Доватора, в Университетском и Юбилейном, а также на Иннокентьевском и Иркутном мостах.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее и обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783.