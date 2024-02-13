После короткой оттепели до −1 в Челябинскую область вернутся 33-градусные морозы

Сегодня на юге области ожидается оттепель до −1 градуса, на остальной территории столбики уличных термометров поднимутся максимум до −4…-9. Южный и юго-восточный ветер будет ощутимым, до 14 метров в секунду. В некоторых районах региона пойдёт очень сильный снег, который дополнят метели и снежные заносы на дорогах. Накануне на фоне такого прогноза даже объявили штормовое предупреждение. Небольшие осадки задержатся и на ближайшую ночь, при этом будет не очень морозно: до 19−24, а на юге — до 11−16 градусов ниже ноля. Днём потеплеет несильно, а в ночь на четверг, 15 февраля, стоит быть готовыми к стуже до −28…-33. Днём воздух едва прогреется до −20…-25.