В поселке Новый Путь Железногорска построят новую спортивную площадку

«Средства уже получены по краевой программе “Развитие физической культуры и спорта”, федеральной программе “Спорт — норма жизни”. В октябре мы обошли поселок, посмотрели все возможные варианты размещения. Самый подходящий — база существующей спортплощадки с тренажерами, — сказала и.о. заместителя главы Железногорска по социальным вопросам Юлия Грудинина. — Тренажеры установим более компактно на соседней территории, за зданием поселковой администрации. Подобные площадки оборудованы в Додоново и Тартате».