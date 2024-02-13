В поселке Ербогачен построили новое здание ветеринарного участка

«Ранее ветучреждение располагалось в помещении, построенном в 70-х годах прошлого века, в котором ни разу не проводился капитальный ремонт. Новое здание возведено менее чем за год. Все необходимые материалы были закуплены и доставлены на место по зимнику. В кратчайшие сроки были получены разрешительные документы на ввод ветучреждения в эксплуатацию», — отметил Сергей Шевченко.