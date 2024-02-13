В поселке Ербогачен построили новое здание ветеринарного участка

На приобретение и установку модульной конструкции сборно-разборного типа из областного бюджета выделили два миллиона рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Как рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко, также были выделены дополнительные средства из внебюджетных источников на приобретение оборудования и мебели для оснащение ветеринарного участка.
«Ранее ветучреждение располагалось в помещении, построенном в 70-х годах прошлого века, в котором ни разу не проводился капитальный ремонт. Новое здание возведено менее чем за год. Все необходимые материалы были закуплены и доставлены на место по зимнику. В кратчайшие сроки были получены разрешительные документы на ввод ветучреждения в эксплуатацию», — отметил Сергей Шевченко.
На ветучастке трудоустроены заведующий, ветфельдшер и ветеринарный санитар, в зону ответственности которых входят профилактические мероприятия, направленные на поддержание эпизоотического благополучия в Катангском районе, клинические осмотры, вакцинация и лечение домашних питомцев и сельхозживотных, содержащихся в районном центре Катангского района и селе Оськино, а также северных оленей, разведением которых занимаются в эвенкийской деревне Тетея.
Руководитель ведомства напомнил, что до 1 февраля 2023 года в поселке Ербогачен располагался Катангский филиал Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных. Принимая во внимание территориальную расположенность ветучреждения и численность населения, проживающего в Катанском районе, было принято решение о преобразовании филиала в ветеринарный участок и передаче его Киренской станции по борьбе с болезнями животных.