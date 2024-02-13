Карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота ввели в Усольском и Черемховском районах (ОБНОВЛЕНО)

В указах губернатора отмечается, что в Черемховском районе очаг заболевания обнаружили в деревне Лохово в трёх личных подсобных хозяйствах, в Усольском районе — в урочище Кулаково, западнее села Хайта в крестьянском фермерском хозяйстве. Карантин введён на этих территориях, а также на прилегающих к ним населённых пунктах в радиусе 20 километров.