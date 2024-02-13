Карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота ввели в Усольском и Черемховском районах (ОБНОВЛЕНО)

Узелковый дерматит — вирусная болезнь, которая передаётся среди крупного рогатого скота, снижая удои у коров. Проявляется повышением температуры у животных, образованием узелковых уплотнений, эрозий на коже, отёками и так далее.
В указах губернатора отмечается, что в Черемховском районе очаг заболевания обнаружили в деревне Лохово в трёх личных подсобных хозяйствах, в Усольском районе — в урочище Кулаково, западнее села Хайта в крестьянском фермерском хозяйстве. Карантин введён на этих территориях, а также на прилегающих к ним населённых пунктах в радиусе 20 километров.
В числе прочего указывается, что из карантинных территорий запрещено вывозить животных, мясо, молоко и так далее. Действуют ограничения и на выпас рогатого скота.
Для человека узелковый дерматит не опасен. Однако человек может способствовать передаче вируса.
ОБНОВЛЕНО в 12:33. По сообщению правительства региона, сейчас ведётся вакцинация животных.
В настоящее время уполномоченные органы выясняют, откуда произошел занос возбудителя болезни на территорию Иркутской области. Предположительно, причиной стал несанкционированный ввоз сельскохозяйственных животных из другого региона, без оформления ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие, — уточняется в сообщении правительства.