Водителей Ростовской области предупредили о тумане

По данным синоптиков, в некоторых районах Ростовской области ожидается сильный туман. Автомобилистов призывают соблюдать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. Также не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в туман практически невозможно.