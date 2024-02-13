Водителей Ростовской области предупредили о тумане

В Ростовской области водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
По данным синоптиков, в некоторых районах Ростовской области ожидается сильный туман. Автомобилистов призывают соблюдать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. Также не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в туман практически невозможно.
— Пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров, — обратились к жителям региона.