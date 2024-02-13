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Водителей Ростовской области предупредили о тумане

Автомобилистов Ростовской области предупредили о непогоде.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 746 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

По данным синоптиков, в некоторых районах Ростовской области ожидается сильный туман. Автомобилистов призывают соблюдать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. Также не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в туман практически невозможно.

— Пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров, — обратились к жителям региона.