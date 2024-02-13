Челябинскую трассу М-5 «Урал» перекрыли из-за метели

«В связи с сильным мокрым снегом, снежным накатом, ограничением видимости, метелью и гололедом 13 февраля с 9 часов по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автомобильной дороги М-5», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор “Южный Урал”.
Движение ограничили для тяжеловесных транспортных средств, грузовых авто, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.
Спасатели накануне предупредили жителей региона о сильном снегопаде, снежных заносах и гололедице на дорогах. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Также сегодня до 14:00 в Ашинском районе из-за работ по реконструкции дороги перекрыто движение. Схема объезда участка по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Водителям грузовиков традиционно придется дождаться окончания буровзрывных работ.