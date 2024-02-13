Челябинскую трассу М-5 «Урал» перекрыли из-за метели

Также сегодня до 14:00 в Ашинском районе из-за работ по реконструкции дороги перекрыто движение. Схема объезда участка по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Водителям грузовиков традиционно придется дождаться окончания буровзрывных работ.