В Краснодаре в выходные воздух прогрелся до рекордных +18,6 градусов. Рекордный максимум зафиксировали 10 февраля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до 16,9 градуса.
«11 февраля в южной столице температурный рекорд побить не удалось. Не хватило всего одной десятой градуса. Воздух прогрелся до +18,1 градусов. 12 февраля дневной максимум составляет более 20 градусов. Рекорд побить так не удалось», — сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
Уточняется, что 13 и 14 февраля температура воздуха продолжит держаться на отметках +15 до +20 градусов. Порывы ветра поднимутся до 12−14 метров в секунду.