В Краснодаре в выходные воздух прогрелся до рекордных +18,6 градусов

«11 февраля в южной столице температурный рекорд побить не удалось. Не хватило всего одной десятой градуса. Воздух прогрелся до +18,1 градусов. 12 февраля дневной максимум составляет более 20 градусов. Рекорд побить так не удалось», — сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.