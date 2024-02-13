Температура в Петербурге на 4−5 градусов ниже нормы

Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без осадков, а температурные показатели окажутся на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.