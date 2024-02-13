Температура в Петербурге на 4−5 градусов ниже нормы

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 февраля в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха в 8 часов утра составила минус 14 градусов, днем она повысится до минус 7−9. На дорогах гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без осадков, а температурные показатели окажутся на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В ближайшие два дня сохранится примерно такая же погода, но к 15 февраля небо закроют облака.