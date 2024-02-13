Дутар, доира и домбра. В США заинтересовались узбекским музыкальным искусством

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние годы в мире возрастает интерес к узбекской культуре и, в частности, к музыкальному искусству. Этому есть логическое объяснение: Узбекистан усилил работу по продвижению национального культурного наследия на глобальном уровне..