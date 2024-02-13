Дутар, доира и домбра. В США заинтересовались узбекским музыкальным искусством

Так, например, в калифорнийском университете Санта-Круз совместно с доцентом Государственной консерватории Узбекистана, руководителем женского ансамбля дутаристок «Нозанин» Рузиби Ходжаевой и ее американской ученицей Таней Мерчант организован специальный курс узбекского музыкального искусства.
По данным «Дунё», в университете уже сформирован ансамбль из студентов-музыкантов, которые будут обучаться узбекским мелодиям и песням. Курс продлится два месяца.
Кроме того, 2 марта в университете Санта-Круз ожидается презентация большой концертной программы, посвященной узбекской музыке.
Также в штате Колорадо планируются провести лекции на тему узбекской музыки, песен и свадебных поздравлений, а также концертов на дутаре.