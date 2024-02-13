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Дутар, доира и домбра. В США заинтересовались узбекским музыкальным искусством

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние годы в мире возрастает интерес к узбекской культуре и, в частности, к музыкальному искусству. Этому есть логическое объяснение: Узбекистан усилил работу по продвижению национального культурного наследия на глобальном уровне..
Источник: Podrobno.uz

Так, например, в калифорнийском университете Санта-Круз совместно с доцентом Государственной консерватории Узбекистана, руководителем женского ансамбля дутаристок «Нозанин» Рузиби Ходжаевой и ее американской ученицей Таней Мерчант организован специальный курс узбекского музыкального искусства.

По данным «Дунё», в университете уже сформирован ансамбль из студентов-музыкантов, которые будут обучаться узбекским мелодиям и песням. Курс продлится два месяца.

Кроме того, 2 марта в университете Санта-Круз ожидается презентация большой концертной программы, посвященной узбекской музыке.

Также в штате Колорадо планируются провести лекции на тему узбекской музыки, песен и свадебных поздравлений, а также концертов на дутаре.

16—17 февраля совместно с местным турецким ансамблем пройдут мастер-классы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.