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Пережить несчастливое число: Не у всех жителей Кишинева во вторник, 13 февраля, в домах будет свет — публикуем адреса, по которым отключат электричество

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.
Источник: Комсомольская правда

Premier Energy сообщает, что во вторник, 13 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Коммуна Бэчой

10:30 — 17:15.

ул. Анатола Коробчану,

ул. Андрея Мурешану,

ул. Константина Брынкуш,

ул. Крымская,

ул. Крынгулуй,

ул. Дачия,

ул. Дойна,

ул. Друца-1,

ул. Друцэ Ион,

ул. Михая Витязул,

ул. Мирчи чел Бэтрын,

ул. Николае Йорга (частично).

Буюканы

11:00 — 17:00.

ул. Барьер Скулень 1/1, 4,

ул. Каля Ешилор ¼, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22,

ул. Месаджер 1, 2, 2 /1,

ул. 31 Август 92,

ул. Алексея Щусева 119−139,

ул. Бухарестская 119,

ул. Штефан чел Маре 153,

ул. Тома Чорбэ 1−13, 4, 10−26.

ул. Константина Стере 1−5, 2, 8−10, 13, 16−18,

ул. Михаила Когэлничану 90.

Чеканы

9:00 — 17:00.

ул. Ильи Репина 1−19, 2−6, 10,

ул. Николае Григореску 1−9, 2−18, 18А,

ул. Отоваска 1−7, 10, 11,

ул. Подул Ыналт 22/1,

ул. Узинелор 162.

Коммуна Бубуечь

9:00 — 17:00.

ул. Александру Донича,

ул. Апостола Вениамина,

ул. Думбравей,

ул. Григоре Виеру,

ул. Индепенденцей,

ул. Лалелелор,

ул. Поеницей,

ул. Серелор,

ул. Сфынтул Давид,

ул. Валериу Купча,

ул. Викторией (частично).

10:05 — 15:00.

ул. Бусуйокулуй,

ул. Фьерарилор,

ул. Лемнарулуй,

ул. Сфынтул Николае,

ул. Зидарилор (частично).

энергетика