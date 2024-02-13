Пережить несчастливое число: Не у всех жителей Кишинева во вторник, 13 февраля, в домах будет свет — публикуем адреса, по которым отключат электричество

Premier Energy сообщает, что во вторник, 13 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Коммуна Бэчой
10:30 — 17:15.
ул. Анатола Коробчану,
ул. Андрея Мурешану,
ул. Константина Брынкуш,
ул. Крымская,
ул. Крынгулуй,
ул. Дачия,
ул. Дойна,
ул. Друца-1,
ул. Друцэ Ион,
ул. Михая Витязул,
ул. Мирчи чел Бэтрын,
ул. Николае Йорга (частично).
Буюканы
11:00 — 17:00.
ул. Барьер Скулень 1/1, 4,
ул. Каля Ешилор ¼, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22,
ул. Месаджер 1, 2, 2 /1,
ул. 31 Август 92,
ул. Алексея Щусева 119−139,
ул. Бухарестская 119,
ул. Штефан чел Маре 153,
ул. Тома Чорбэ 1−13, 4, 10−26.
ул. Константина Стере 1−5, 2, 8−10, 13, 16−18,
ул. Михаила Когэлничану 90.
Чеканы
9:00 — 17:00.
ул. Ильи Репина 1−19, 2−6, 10,
ул. Николае Григореску 1−9, 2−18, 18А,
ул. Отоваска 1−7, 10, 11,
ул. Подул Ыналт 22/1,
ул. Узинелор 162.
Коммуна Бубуечь
9:00 — 17:00.
ул. Александру Донича,
ул. Апостола Вениамина,
ул. Думбравей,
ул. Григоре Виеру,
ул. Индепенденцей,
ул. Лалелелор,
ул. Поеницей,
ул. Серелор,
ул. Сфынтул Давид,
ул. Валериу Купча,
ул. Викторией (частично).
10:05 — 15:00.
ул. Бусуйокулуй,
ул. Фьерарилор,
ул. Лемнарулуй,
ул. Сфынтул Николае,
ул. Зидарилор (частично).