В январе 2024 года у новосибирцев выросли зарплатные ожидания

Зарплатные ожидания жителей Новосибирской области в январе 2024 года выросли до 58,42 тысяч рублей.
Показатель на 11,3% больше, чем в декабре-2023. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru. В начале года работодатели предлагали вакансии с зарплатой в 55,25 тысяч рублей.
По России зарплатные ожидания в январе составили 60 тысяч рублей. Рост запросов сотрудников — обычный цикличный процесс.
Соискатели в Иркутской области в январе указывали ожидаемую зарплату в размере 55 тысяч рублей. В Красноярском крае — 60 тысяч. В Омской, Томской и Кемеровской областях — 50 тысяч рублей. В Алтайском крае запросы ниже — 45 тысяч рублей за месяц.