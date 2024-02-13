В январе 2024 года у новосибирцев выросли зарплатные ожидания

Соискатели в Иркутской области в январе указывали ожидаемую зарплату в размере 55 тысяч рублей. В Красноярском крае — 60 тысяч. В Омской, Томской и Кемеровской областях — 50 тысяч рублей. В Алтайском крае запросы ниже — 45 тысяч рублей за месяц.