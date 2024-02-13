От водителя до программиста: какие специалисты в Омске получают сверхвысокие зарплаты

На первом месте рейтинга по уровню зарплаты оказался водитель-экспедитор. Ему предлагают доход в 220 тысяч рублей. Правда обязательными условиями для трудоустройства являются наличие прав категории «С» и «Е», а также опыт вождения от года.
Следом за водителями в лидерах по зарплате в Омске находятся менеджеры по продажам с предложением в 150 тысяч рублей и требуемым опытом от трёх лет. Специалисты по логистике могут получать от 100 тысяч рублей и иметь дополнительные бонусы в виде корпоративной связи.
При этом в других крупных городах России, таких как Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Пермь, на вершине списка зарплатных предложений оказались врачи. В Санкт-Петербурге в топ вошла вакансия главного конструктора, в Перми — главного технолога, в Ростове-на-Дону — заведующего художественно-постановочной частью театра, в Красноярске — старшего помощника капитана.