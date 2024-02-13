От водителя до программиста: какие специалисты в Омске получают сверхвысокие зарплаты

Следом за водителями в лидерах по зарплате в Омске находятся менеджеры по продажам с предложением в 150 тысяч рублей и требуемым опытом от трёх лет. Специалисты по логистике могут получать от 100 тысяч рублей и иметь дополнительные бонусы в виде корпоративной связи.