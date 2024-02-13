«Самаре нужно не метро, а скоростной трамвай»: архитектор рассказал, как сделать город комфортным для жителей

— Дело в том, что еще около 20 лет назад возникла такая проблема: профессиональное сообщество не участвовало в контроле за градостроительной деятельностью. Любой профессиональный контроль был отменен, в том числе и со стороны главного архитектора. То есть остался только административный контроль. И за эти десятилетия ситуация вышла из-под контроля, и то качество облика города, которое есть сейчас, не устраивает граждан нашей страны. Естественно, правительство должно на это реагировать.