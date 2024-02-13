Аномальные морозы прогнозируются на Урале с 15 по 17 февраля

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.
«13−14 февраля в Центральном федеральном округе ожидается похолодание, которое в дальнейшем продолжится. Причиной понижения температуры будет усиление антициклона над северными и центральными районами Европейской территории, центр которого переместится с акватории Карского моря в район Архангельской области и Коми. Во второй половине текущей недели,
Таким образом, в ряде регионов европейской территории и на Урале установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
Так,
«При прояснениях на севере приволжских районов ночью до минус 35−30, в Татарстане — до 30, на Среднем Урале — местами минус 38−35, на Южном Урале — до 33, в низинах Курганской области — до 39 градусов», — отмечается в комментарии.
17 февраля холод распространится на довольно внушительную территорию — от Москвы до юго-западных районов Якутии, включая приволжские районы, Урал, юг Сибири, центральные, южные районы Красноярского края, юг Туруханского района и Эвенкии, продвинется на восток до северо-западных районов Иркутской области и юго-запада Якутии.
Причиной столь обширной территории, охваченной аномально холодной погодой, будет распространение арктической воздушной массы в антициклоне с центрами над Коми и югом Таймыра.