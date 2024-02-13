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Аномальные морозы прогнозируются на Урале с 15 по 17 февраля

Аномальные морозы ожидаются на Урале с 15 по 17 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 742 мм рт. ст. +9°

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РФ.

«13−14 февраля в Центральном федеральном округе ожидается похолодание, которое в дальнейшем продолжится. Причиной понижения температуры будет усиление антициклона над северными и центральными районами Европейской территории, центр которого переместится с акватории Карского моря в район Архангельской области и Коми. Во второй половине текущей недели, 15—18 февраля, на холодной периферии антициклона окажутся центральные районы, а гребень антициклона будет оказывать влияние на большую часть приволжских районов и на территорию Урала», — говорится в комментарии.

Таким образом, в ряде регионов европейской территории и на Урале установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Так, 14—17 февраля похолодает в приволжских районах и на Урале, начиная с севера и с распространением на большинство районов, здесь температура будет ниже климатической нормы на 8−12 градусов, уточняют синоптики.

«При прояснениях на севере приволжских районов ночью до минус 35−30, в Татарстане — до 30, на Среднем Урале — местами минус 38−35, на Южном Урале — до 33, в низинах Курганской области — до 39 градусов», — отмечается в комментарии.

17 февраля холод распространится на довольно внушительную территорию — от Москвы до юго-западных районов Якутии, включая приволжские районы, Урал, юг Сибири, центральные, южные районы Красноярского края, юг Туруханского района и Эвенкии, продвинется на восток до северо-западных районов Иркутской области и юго-запада Якутии.

Причиной столь обширной территории, охваченной аномально холодной погодой, будет распространение арктической воздушной массы в антициклоне с центрами над Коми и югом Таймыра.