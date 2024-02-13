Аномальные морозы прогнозируются на Урале с 15 по 17 февраля

«13−14 февраля в Центральном федеральном округе ожидается похолодание, которое в дальнейшем продолжится. Причиной понижения температуры будет усиление антициклона над северными и центральными районами Европейской территории, центр которого переместится с акватории Карского моря в район Архангельской области и Коми. Во второй половине текущей недели, 15—18 февраля , на холодной периферии антициклона окажутся центральные районы, а гребень антициклона будет оказывать влияние на большую часть приволжских районов и на территорию Урала», — говорится в комментарии.