Звезды и новички проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» продолжаются выступления артистов проекта «Музыка в метро». Очередной цикл концертов пройдет с 13 по 22 февраля в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ.
«Артистов проекта “Музыка в метро” можно встретить не только на его площадках. Эти музыканты выступают и на различных общегородских и федеральных мероприятиях. На выставке “Россия” посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», — рассказал Максим Ликсутов.
13 февраля перед гостями выставки выступит певец Никита ХХ, присоединившийся к проекту в этом году. В его репертуар входят песни известных исполнителей ХХ века.
14 февраля для посетителей на армянском национальном инструменте дудуке сыграет Арам Аведикян. Он выступает на площадках проекта с 2016 года.
15 февраля певец Юрий Барков споет шлягеры из репертуара Муслима Магомаева и Юрия Гуляева, другие хиты отечественной и мировой эстрады, а также популярные неаполитанские песни. В его творчестве сочетается множество жанров — от вокальной классики до рок-хитов. Музыкант присоединился к проекту в пятом, юбилейном сезоне «Музыки в метро».
16 февраля участницы проекта «МамсХор» исполнят известные песни и авторские композиции о материнстве, дружбе и любви. Это выступление — дебют коллектива в качестве артистов проекта «Музыка в метро» на выставке «Россия».
22 февраля выступят еще одни новички — группа «Папа Павел и Маняша», которая представит свою зажигательную программу. Творчество музыкантов посвящено детям.
Вход на мероприятия свободный, предварительная регистрация не требуется. С актуальным расписанием можно ознакомиться в специальном разделе цифрового сервиса Russpass.
Проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. Финалистами шестого сезона проекта стали 285 исполнителей.