Звезды и новички проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия»

«Артистов проекта “Музыка в метро” можно встретить не только на его площадках. Эти музыканты выступают и на различных общегородских и федеральных мероприятиях. На выставке “Россия” посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», — рассказал Максим Ликсутов.