«Автодор» пообещал залатать ямы на М-4 «Дон» в Ростовской области до 4 марта

Как пишет издание, сейчас в «Автодоре» принимают все меры для оперативного устранения ям и выбоин на федеральной автотрассе в Ростовской области. В беседе с корреспондентом издания директор ростовского филиала ГК «Автодор» сообщил, что к ямочному ремонту на М-4 «Дон» в регионе привлечены более 100 единиц спецтехники и 300 рабочих. Закончить работы по восстановлению дорожного полотна он пообещал до 4 марта.