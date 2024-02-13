«Автодор» пообещал залатать ямы на М-4 «Дон» в Ростовской области до 4 марта

Как пишет издание, сейчас в «Автодоре» принимают все меры для оперативного устранения ям и выбоин на федеральной автотрассе в Ростовской области. В беседе с корреспондентом издания директор ростовского филиала ГК «Автодор» сообщил, что к ямочному ремонту на М-4 «Дон» в регионе привлечены более 100 единиц спецтехники и 300 рабочих. Закончить работы по восстановлению дорожного полотна он пообещал до 4 марта.
Напомним, из-за переменчивой погоды и перепадов температур дорожное полотно трассы М-4 «Дон» пришло в негодность на нескольких участках в Ростовской области. Из-за образовавшихся ям водители вынуждены снижать скорость, чтобы объезжать повреждения дорожного полотна. Также ямы приводят к поломкам автомобилей и даже аварийным ситуациям.
Наиболее поврежденным участком трассы М-4 является дорога в районе Каменска-Шахтинского: здесь дорожное полотно повреждено в обоих направлениях, зачастую ямы сложно объехать.